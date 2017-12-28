Пільги в Україні виплачуватимуть грошима – дата

З 1 липня пільги на житлово-комунальні послуги виплачуватимуть грошима.

Про це розповів на брифінгу міністр соцполітики Андрій Рева.

– Ми плануємо у 2018 році перейти на монетизацію пільг щодо житлово-комунальних послуг. Орієнтовно ця дата буде 1 липня 2018 року. І також розробляємо постанову щодо монетизації пільг на проїзд в міському пасажирському транспорті, – сказав він.

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Якщо цей експеримент буде успішним, то таку практику поширять і на субсидіантів.

Раніше ми писали, які пільги офіцерам запасу та працівникам пропонує держава.