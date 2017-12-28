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Погода у новорічну ніч 2018 (КАРТА)

Погода на Новий рік 2018 в Україні буде теплою, проте на заході та півночі можливий мокрий сніг.

Погода на Новий рік 2018

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, у неділю, 31 грудня, на заході, сході, а також у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях очікується дощ з мокрим снігом.

На решті території – хмарно, проте без істотних опадів.

Вночі майже скрізь, крім півдня, від -1 до +1, а найхолодніше буде у Чернівецькій області – до 2-4 градусів морозу.

Вдень очікується 3-5 вище нуля, на півдні місцями до 8 градусів тепла.

У Києві 31 грудня дощ з мокрим снігом, вночі -1 +1, а вдень до +3 градусів.

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За прогнозами синоптиків, у перший день 2018-го року дощі з мокрим снігом накриють західні, північні і частково центральні області країни.

Проте дуже тепло буде на півдні, вдень навіть визирне сонце, а стовпчик термометра подекуди покаже +9 градусів.

Вночі буде невеликий мороз у центрі – не нижче -1 градуса.

Вдень скрізь тепло: в середньому 5-6 градусів тепла.

У столиці 1 січня знову опади, вночі 0 +2, а вдень 4-6 градусів тепла.

Раніше синоптики обіцяли на Новий рік морози та невеликий сніг.

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