Померла дитина і батько, дружина вийшла за іншого: історія полоненого бійця

Один із звільнених з полону на Донбасі боєць, повернувшись додому, дізнався, що дружина народила, але дитина через кілька місяців померла. Вона страждала, а потім розлучилася та вийшла заміж за іншого.

Про це написав головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook.

– Боєць пішов у бій, безвихідне становище, довгий-довгий полон. Там було дуже важко. Повернувся вчора, його здоров’я потребує лікування. І дізнається, що, йдучи на фронт, він залишив вагітну дружину, вона народила після потрапляння його в полон, але дитина через кілька місяців померла, – написав він.

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Батько не витримав горя і теж помер, а мати тяжко захворіла.

– І ось з усім цим вантажем хлопець, який не зламався у полоні, вів себе дуже гідно, повинен зараз жити. Треба допомогти вийшовшим з полону. Ми не втратили їх там, у ворога, і не можна їх втратити тут, вдома, – додав він.

Нагадаємо, вчора пройшов масштабний обмін полоненими.