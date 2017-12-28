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Порошенко: Ми зробимо перезавантаження всієї судової системи

Всі судді в Україні пройдуть незалежне оцінювання та відповідність критеріям доброчесності.

порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції в Одеській області.

– Завтра ми зробимо перезавантаження судової системи. Кожен суддя повинен пройти незалежне оцінювання та відповідність критеріям доброчесності, – сказав він.

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Нагадаємо, вчора голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю ICTV назвав 10 досягнень Верховної Ради у 2017 році.

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