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Порошенко про новий обмін: Не можемо забути, поверніть нашого Сенцова!

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна боротиметься за повернення усіх українських заручників, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції в Одеській області.

– Нам поверніть нашого Сенцова – всесвітньо відомого режисера, нашого журналіста Сущенка, Кольченка та багатьох інших, які утримуються у в’язницях РФ тільки за те, що вони носять український паспорт і пишаються тим, що вони українці. Ми не можемо їх зрадити і забути, – сказав президент.

Він дав доручення негайно відновити перемовини з Росією щодо звільнення українських заручників.

Читайте: Звільнені заручники отримають матеріальну допомогу – Порошенко

Нагадаємо, 27 грудня, після непростих переговорів з ОРДЛО, Україна обміняла полонених за схемою 306 на 74.

 

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