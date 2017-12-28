Президент дав старт медичній реформі

Президент Петро Порошенко в ході візиту в Одеську область підписав закони №6327 про медичну реформу і №7117 про реформу сільської медицини.

Церемонія підписання відбулася в ході відвідин президентом районної лікарні селища Окни Одеської області. Окнянскій район з ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова впроваджує пілотний проект телемедицини.

– Я дав старт медичній реформі, – заявив Петро Порошенко. – Підписуючи ці закони, я наголошую на важливості реформ у сфері охорони здоров’я. Але, в той же час, я сьогодні надіслав листа уряду з проханням розробити комплекс заходів, які не дадуть порушити права громадянина на якісну медичну допомогу. Ми повинні бути дуже уважними при розрахунку тарифів, дуже уважними з бюджетними видатками, щоб прийнятий закон ні в якому разі не погіршив якість медичних послуг для українців.

Пілотний проект з впровадження телемедицини в Окнянському районі стартував в жовтні 2017 року.

– Ще півроку тому в лікарнях Окнянского району не було нормального інтернету, а тепер за допомогою 3G-модулів в діагностичних валізках фельдшерів дані про стан діагностики пацієнтів миттєво передаються з сіл до районного та обласного центрів, де висококваліфіковані фахівці визначають курс лікування, і приймають рішення, чи необхідна госпіталізація, – повідомив губернатор Одеської області Максим Степанов. – Для Одеської області, де відстань між населеними пунктами найбільша в країні, телемедицина життєво важлива. Адже для лікування багатьох захворювань час є головним фактором.

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Закон N6327 Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів був прийнятий Верховною Радою 18 жовтня 2017 року.

Закон N7117 Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості був прийнятий Верховною Радою 14 листопада 2017 року.