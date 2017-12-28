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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 28 грудня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 28 грудня, буде хмарною із проясненнями. На більшій частині території без опадів.

28 грудня погода буде без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень пройде невеликий дощ. Вночі та вранці, крім західних областей, місцями туман, передає Укргідрометцентр.

Вітер південний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 19-24 м/с.

Температура вночі +4°..-1°, вдень +4..+9°. У південній частині вночі +1..+6°, вдень +10..+13°.

У Києві без істотних опадів. Вночі 0..+2°, вдень +5..+7°.

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Раніше синоптики попереджали, що погода в останній тиждень грудня принесе дощі та мокрий сніг.

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