Український астролог Влад Росс дав прогноз для України на 2018 рік. Чи закінчиться війна на Донбасі, які будуть зарплати українців і що зміниться в політиці?

Астролог Влад Росс розповів про зміни, які характерні для року Собаки. Якщо коротко: влада може різко переходити з рук в руки, буде економічне зростання і підвищення зарплат, а ситуація на Донбасі залежить від Володимира Путіна, але для нього 2018 рік буде з великими проблемами.

Час мирних змін

– 2018 рік – досить позитивна вібрація для нашої країни. Настає рік мирної Собаки. Завжди в цей час в нашій країні відбувалися великі, наголошую, мирні перетворення.

Завжди якимось чином влада несподівано і різко переходила з одних рук в інші. Це відбувається раз в 12 років.

Наприклад, в 2006 році (рік Собаки) при тому, що вся помаранчева влада виграла вибори, зокрема Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко, якимось чином в серпні прем’єр-міністром став Віктор Янукович. Різкий перехід влади від помаранчевих до синіх.

Згадаймо 1994-й (теж рік Собаки). З невідомих причин, несподівано навесні Леонід Кравчук заявив про намір йти на дострокові вибори президента України. Коли все думали, що Кравчук підтвердить свій авторитет, народ голосує за Леоніда Кучму.

Подібні мирні переходи “загрожують” нашій країні у 2018-му.

Буде підйом, але без потрясінь

Дуже позитивне входження Урана (це планета переворотів, якихось трансформацій тощо) на 7 років в зодіакальний знак Тільця. А Тілець григоріально пов’язаний з Україною.

Тому намічається дуже сприятлива ситуація.

Буквально з травня аж до осені буде позитивна тенденція змін у владі. Абсолютно мирно, причому.

З економічної точки зору, в Рік Собаки у нас завжди були підйоми. Згадайте 2006-й, коли після багатьох проблем з економікою пішла стабілізація – за рахунок кредитів, зокрема.

Те ж саме в 1994-му. Після 1993-го – дуже складного для нас року (польотом над прірвою) – пішла масштабна приватизація, було стабілізовано курс валюти тощо.

Зарплати зростуть

Загалом, стабілізація буде і в 2018-му. Символ року – Жовта Собака – пов’язаний з нашим прапором. Земна стихія цього року сприятиме Україні.

Прогнозується зростання зарплат – аж до того, що в найбільших містах України середня заробітна плата може підвищитися до 13-15 тис. грн.

Люди справді почнуть відчувати, що їхня зарплата почне випереджати інфляцію. Це і є стабілізація.

Я впевнений, що буде економічне зростання – можливо, не супермасштабне. Але конкретно воно почнеться під час входження Урана в Телець (травень 2018 року). Тоді буде хвиля економічного підйому, відхід старих політиків, прихід нових облич, і, можливо, побажання Заходу про дострокові вибори.

З Донбасом – глухо

Справа в тому, що поки Володимир Путін при владі – війна на Донбасі не закінчиться.

Але на троні Путіну в 2018-му буде всидіти складно – будуть великі проблеми. Особливо дуже кризовий період – лютий-березень 2018-го.

Вибори він виграє, але це буде піррова перемога.

Читайте: 5 головних помилок зустрічі Нового 2018 року Собаки

Нагадаємо, в 2016-му український астролог Влад Росс розповідав про прогноз на 2017 рік. До слова, він передбачив отримання безвізового режиму влітку.