Салати та дитячі іграшки: що небезпечно купувати у торгових мережах Києва

Антирейтинг неякісних продуктів у торгових мережах Києва очолюють салати – 56%, а серед непродовольчих товарів – світлові прилади (46,2%).

Про це повідомляє Держпродспоживслужба столиці, яка відібрала товари і передала на експертизу до найкращих лабораторій.

– Усього вилучено 2627 зразків продукції, з яких 15% – непродовольчі товари та 85% продовольчі. Серед продовольчих товарів найбільшу невідповідність мають: 56% – салати, 18,6% – м’ясо птиці, 14,1% – ковбаси; у непродовольчих товарах: 46,2% – світлові прилади, 41,7% – дитячі розвиваючі іграшки, 32,2% – дитячі м’які іграшки та ін., – констатували експерти.

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При цьому наголошується, що упродовж 2017 року Держпродспоживслужбою у столиці не допущено до реалізації близько 425 тонн неякісних харчових продуктів, більше 245 одиниць непродовольчих товарів, накладено 229 штрафних санкцій на суму понад 1 млн грн та направлено до суду 34 адміністративні позови.

До слова, раніше Факти ICTV публікували список адрес і телефонів, куди можна звертатися в разі купівлі неякісних продуктів.