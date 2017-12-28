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Шторм і снігові лавини – попередження по Україні

На заході сьогодні вночі та вдень 29 грудня скрізь, крім сходу, пориви вітру до 15-20 м/с.

Штормове попередження

Про це повідомляє ДСНС.

За даними синоптиків, у Карпатах завтра пориви вітру сягатимуть 19-24 м/с.

Також, 28-29 грудня через відлигу на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується сходження снiгових лавин – 3 рiвень небезпеки.

Це означає, що схід лавини можливий вже при невеликому додатковому навантаженні, передусім на крутосхилах.

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До речі, погода на Новий рік 2018 в Україні буде теплою, проте на заході та півночі можливий мокрий сніг.

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