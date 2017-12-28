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Спочатку Україна: США висувають Росії умови “дружби”

До вирішення проблеми України нормалізація відносин між США і Росією неможлива, вважає держсекретар США Рекс Тіллерсон.

– Сьогодні у США погані відносини з Росією, що відродилася, і в останнє десятиліття вторглася в сусідні країни – Грузію і Україну, підриває суверенітет західних держав, втручаючись у вибори у нас і в інших державах, – заявив держсекретар, пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що призначення Курта Волкера спецпредставником США по Україні “підтверджує нашу прихильність відновленню суверенітету і територіальної цілісності України”.

– Без мирного врегулювання ситуації в Україні, яке має починатися з виконання Росією мінських угод, відносини з Росією не можуть бути нормальними, – підкреслив дипломат.

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Він вважає, що нормалізація американо-російських відносин неможлива за нинішнього російського керівництва. – Що стосується Росії, то ми не маємо ілюзій щодо режиму, з яким маємо справу, – заявив Тіллерсон.

Нагадаємо, у США вважають російську агресію в Українінайбільшою загрозою для європейської безпеки.

Фото: Getty Images.

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