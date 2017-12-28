Ціни на продукти у 2018 році – що подорожчає і коли

У 2018 в Україні подорожчають молоко і м’ясо. Причому підвищення цін варто чекати ближче до кінця наступного року.
До грудня наступного року ціни виростуть мінімум на чверть.
Про це повідомив президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич, передає Обозреватель.
Він також повідомив, що вартість курятини завжди штучно підганяють під свинину, тому варто очікувати здорожчання.
У той же час, за його словами, молочні продукти у грудні подорожчали на 15%, а з наступного року ціни ще швидше підуть вгору.
– З наступної осені слід очікувати максимальну ціну на молочні продукти, – сказав експерт.
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До речі, раніше ми писали, які продукти подорожчають до Нового року.