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У Києві подешевшало опалення – новий тариф

НКРЕКП знизила тариф на опалення компанії Київенерго на 4,1%.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні.

Тарифи на послугу централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника встановили на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 грн за квадратний метр опалювальної площі.

Читайте: Як встановити лічильник тепла

Попередні тарифи були встановлені на рівні 1414,45 грн/Гкал та 32,91 грн за квадратний метр.

До слова, Петро Порошенко заявив, що Україна готова купувати газ у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

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