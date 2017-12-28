У міськраді Ірпеня включили гімн Росії

Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради гімн України був перерваний вставкою з російського гімну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Ірпеня Володимир Карплюк.

За його словами, опоненти міської влади замінили флешку з гімном, щоб спровокувати конфлікт.

– Ми вже подаємо відповідне звернення у СБУ, адже за цією провокацією можуть стояти сепаратисти, які прикриваються гучним словом “активіст”, – йдеться у його повідомленні.

Читайте: В “ЛНР” українцю дали 12 років в’язниці “за шпигунство”

До речі, BBC зробила анонс міст ЧС-2018, в якому вказала Крим частиною Росії. Потім канал видалив її.