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У міськраді Ірпеня включили гімн Росії

Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради гімн України був перерваний вставкою з російського гімну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Ірпеня Володимир Карплюк.

За його словами, опоненти міської влади замінили флешку з гімном, щоб спровокувати конфлікт.

– Ми вже подаємо відповідне звернення у СБУ, адже за цією провокацією можуть стояти сепаратисти, які прикриваються гучним словом “активіст”, – йдеться у його повідомленні.

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До речі, BBC зробила анонс міст ЧС-2018, в якому вказала Крим частиною Росії. Потім канал видалив її.

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