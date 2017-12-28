У садках Києва дітей годували небезпечними продуктами

Під час планової перевірки якості харчових продуктів у дитсадках в одному з них виявили вершкове масло, у якому було 62% немолочних жирів, що взагалі не допускається.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба столиці.

Зокрема, йдеться про дитячий заклад №166 на проспекті Тичини, 28-А.

– Після відбору та випробування зразків виявлено невідповідність вершкового масла вимогам ДСТУ за вмістом масової частки жиру (норма – 72,7%, у зразках – 72,1% та 72,4%). Окрім того, масова частка немолочних жирів у вершковому маслі складає 62% від загальної частки жиру, – кажуть експерти.

Дослідженні зразків продукції проводилось у ДП Укрметртестстандарт.

– Як стало відомо, постачальник забезпечує “маслом” усі заклади освіти Дніпровського та частину Дарницького районів, – заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

При цьому у Держпродспоживслужбі повідомили, що це вже другий подібний випадок у Києві, а за виявленим фактом матеріали вже передано до правоохоронних органів.

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Раніше повідомлялося, що антирейтинг неякісних продуктів у торгових мережах Києва очолюють салати – 56%.

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