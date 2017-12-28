Україна готова купувати газ у РФ – Порошенко назвав умову

Петро Порошенко заявив, що Україна готова купувати газ у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

– Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони (Росія. – Ред.) стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас все добре. Якщо він буде дешевий і чесний, чи не корупційний, – будь ласка, – заявив глава держави, передає Інтерфакс-Україна.

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Він додав, що Україна готова піти на такий крок для того, щоб знизити тарифи для наших людей.

Раніше Факти ICTV писали, що ціну на постачання природного газу від Газпрому до України у 2018-2019 роках прирівняють до вартості газу на ринку Німеччини.