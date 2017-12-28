Україна переходить на оплату медпослуг за кожного пацієнта

З 2018 року держава оплачуватиме конкретні медичні послуги, надані пацієнтам на різних рівнях медичної допомоги.

Про це заявила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Укрінформ.

– З 2018 року на первинній ланці, коли кожна сім’я обирає свого лікаря, всі послуги надаються безкоштовно, весь перелік цих послуг надається безкоштовно. У 2019 році перейдемо на безкоштовні послуги спеціалістів у поліклініках, у 2020 році через державну страховку, за яку громадяни заплатили через податки, будемо сплачувати медичні послуги в госпіталях, – сказала вона.

За словами Супрун, у 2018 році держава оплатить за новою схемою базовий пакет послуг сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів. Затверджені новий перелік послуг первинної медичної допомоги та нові вимоги до оснащення практики первинної допомоги.

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Крім того, уряд затвердив 19 нормативних актів щодо запровадження різних етапів медичної реформи, серед яких положення по створення Національної служби здоров’я, через яку здійснюватиметься оплата за медичні послуги.

Також затверджена методика розрахунку вартості медичної послуги та внесені зміни до положення про направлення українців на лікування за кордон.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в результаті потужного спалаху кору в Україні захворіли понад 2 тис. осіб.