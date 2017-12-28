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Факти / Україна / Український Медіа Холдинг арештовано/

Український Медіа Холдинг арештовано

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на медіахолдинг UMH, власником якого є бізнесмен Сергій Курченко.

Про це йдеться в рішенні суду, занесеному до Реєстру судових рішень.

Суд задовольнив клопотання прокурора і слідчих Генпрокуратури, які ведуть розслідування злочинів, скоєних колишнім президентом Віктором Януковичем, і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

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На даний момент Сергій Курченко знаходиться у розшуку.

Раніше Факти ICTV писали, що Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи Енергетичний стандарт україно-російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

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