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В Україні подорожчає електроенергія – коли і на скільки

З 1 січня 2018 року тарифи на електричну енергію збільшаться на 9,5%, а в квітні ще на 6,1%.

тарифы

Про це сказано в презентації, опублікованій на сайті НКРЕКП.

Відзначається, що в майбутньому році українців чекає подорожчання на 15,6%.

ЧитайтеКомуналка у 2018 році подорожчає на 20%

1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, яка виробляється на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях і когенераційних установках.

Раніше Факти ICTV писали 5 способів, як заощадити на електроенергії.

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