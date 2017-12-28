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З вітерцем! У Києві маршрутка везла пасажирів із відчиненими дверима

На Позняках у Києві в маршрутці №445 зламалася система управління дверима. Пасажири виходити з салону відмовилися, тому були змушені їхати з відчиненими задніми дверима.

Інцидент стався вранці 28 грудня по вулиці Драгоманова. Водій сказав пасажирам, що задні двері не зачиняються, але люди так поспішали на метро, що не захотіли виходити з маршрутки, пише Газета Дарницькі Вісті.

Тоді водій запропонував поїхати повільно, але з відчиненими задніми дверима. У такий спосіб повністю забита людьми маршрутка доїхала до кінцевої зупинки.

До слова, в салоні також були діти. Ніхто не постраждав.

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Раніше на Позняках помітили маршрутку з дерев’яними хатніми дверима.

Фото: Газета Дарницькі Вісті

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