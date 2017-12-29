10 вибухів, вбивств і терактів, які налякали українців у 2017-му

2017-й приніс Україні десятки терактів, вибухів та резонансних вбивств. Факти ICTV згадують найголовніше за рік, що минає.

Дві гранати у суді

30 листопада у Нікополі Дніпропетровської області під час засідання у місцевому суді стався вибух.

У суді розглядали справу про розстріл чоловіка у Нікополі минулого року. Батько загиблого проніс до зали дві гранати та підірвав їх під час судового процесу. У результаті, загинув терорист та один із підсудних. Також було 10 постраждалих.

Вибух біля телеканалу

У жовтні біля телеканалу у Києві підірвали скутер.

Було поранено депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука, політолога Віталія Балу, а також двоє загиблих – охоронець народного обранця та колишній міліціонер.

Найпотужніший вибух у 2017-му

Наприкінці вересня сталася пожежа на одному з найбільших в Україні військових складів, який знаходиться у Калинівці Вінницької області. Там знаходилося більше 188 тис. боєприпасів на площі 60 га.

Вибухи були настільки потужними, що боєприпаси розліталися на відстань до 10 км від епіцентру пожежі. Більше 30 тисяч осіб евакуювали із небезпечної зони, було пошкоджено близько 2 тис. будинків. Збитків від пожежі нарахували у $800 млн. Вибухи тривали близько тижня.

Підрив розвідника

У червні у Києві у результаті підриву автомобіля загинув 39-річний полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

У результаті вибуху частини автомобіля розлетілися на відстань до 100 метрів та пошкодили інші машини. Трагедію кваліфікували як терористичний акт.

Маріупольский теракт

У березні стався підрив авто у Маріуполі. В машині знаходився працівник СБУ Олександр Хараберюш.

Загиблий полковник СБУ під час вибуху втратив обидві ноги. Він загинув у кареті швидкої від кровотечі.

Вибух був настільки сильним, що у сусідніх будинках повилітали вікна.

Розправа у центрі столиці

У вересні у центрі Києва в районі Бессарабської площі підірвали автомобіль з громадянином Грузії, бійцем добровольчого батальйону Шейха Мансурі, чеченським розвідником Тимуром Махаурі.

Чоловік загинув на місці. Його дружина опинилася у важкому стані. 6-річна дитина, яка знаходилася в авто, не постраждала.

Розстріл патріота

30 жовтня автомобіль Аміни Окуєвої і її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли невідомі під Києвом.

У результаті нападу загинула Аміна Окуєва – військова та активістка.

Нагадаємо, що у червні 2017-го Аміну Окуєву вже намагалися вбити. Тоді у Києві на Подолі кілер відкрив вогонь по чеченському подружжю. Кілер домовився про зустріч, під час якої почав стріляти в Адама Осмаєва. Тоді Аміна Окуєва встигла дістати зброю та зробити кілька пострілів у відповідь.

Публічна “страта”

3 березня у Києві в районі вулиці Пушкінської біля готелю Premier Palace застрелили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Коли російський діяч йшов центром Києва з охоронцем, до нього зі спини підбіг кілер та зроби кілька пострілів. Охоронця було поранено, проте у Вороненкова шансів вижити не було.

Охоронець встиг зробити кілька пострілів у кілера, який помер у лікарні.

Вбивство АТОшника

Син керівника розвідки 1 батальйону 53 ОМБР Сергія Олійника грав на фортепіано у районі Золотих воріт у Києві. Це не сподобалося одному з мешканців будинку на Ярославовом валу.

Почалася перепалка. Місцевий вимагав припинити грати. За музиканта вступився його батько. У результаті перепалки, ветеран АТО отримав смертельні ножові поранення в районі серця.

Банда Торпеда

У жовтні затримали терористів із угрупування Торпеда, які влаштували 9 терактів на території України. Сім з них – у 2017 році.

У червні терористи кинули гранату у посольство США. Того ж місяця вони намагалися підпалити синагогу у Львові. У Луцьку у липні злочинці кинули вибуховий пристрій у консульство Польщі, а на День незалежності у Києві кинули гранату на вулиці Грушевського.

Того ж дня гранатами було підірвано пам’ятник учасникам бойових дій.

Останній теракт банда Торпеда організувала в Умані, коли кинула гранату в громадян Ізраїлю.

Затримали терористів під час спроби підірвати пам’ятник угорцям на Верецькому перевалі у Закарпатській області. Це сталося 2 жовтня.