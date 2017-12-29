Бойовиків залишили без грошей – вимагають харчі у місцевих

У Луганську окупаційна армія просить місцевих жителів допомогти “армії ЛНР” та дати їй продукти харчування.

Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНІАН.

– Зростаючі проблеми фінансування змушують окупаційне командування самостійно вирішувати проблеми матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, – сказав він.

Мотузяник додав, що на території окупованого Луганська поширюються оголошення “влади” зі зверненням до місцевих жителів щодо надання “армії ЛНР” допомоги продуктами харчування.

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