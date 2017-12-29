Брат убив брата. СБУ розкрила деталі катастрофи Іл-76 у Луганську

Серед загиблих десантників літака Іл-76, до знищення якого причетна ПВК Вагнера, перебував близький родич одного з найманців.

Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– Ви пам’ятаєте збитий Іл-76 над Луганським аеропортом у червні 2014 року, коли загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. Серед загиблих був і командир відділення 25-ї Дніпровської повітряно-десантної бригади ЗСУ старший солдат Олег Ліфінцев, родом з Каховки. Ми встановили, що його родич Олексій Ліфінцев – зрадник України з Севастополя, проходить службу у ПВК Вагнера і займає посаду командира мінометної батареї, його особистий номер М1184, – сказав він.

Грицак додав, що у СБУ є документальна інформація про те, що влітку 2014 року ПВК Вагнера майже кожен день обстрілювала Луганський аеропорт.

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До слова, у мережі з’явилися телефонні розмови “міністра внутрішніх справ ЛНР” Ігоря Корнета та керівника ПВК Вагнера Дмитра Уткіна, які були зроблені в січні-лютому 2015 року.