Частину оборонного заводу у Києві виставили на аукціон

Державне космічне агентство України (ДКАУ) виставило на продаж в системі електронних торгів СЕТАМ корпус №4 заводу Арсенал і 1,4 га землі по вул. Московська, 8 у Печерському районі Києва.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією СЕТАМ, площа будівлі становить 37,9 тис. кв. м.

– Будинок і ділянка, розташовані в історичному центрі столиці, мають величезну перспективу комерційної забудови, – сказав генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишнів.

Торги відбудуться 29 січня 2018 року. Стартова ціна лота складе 561 млн грн, мінімальний крок аукціону – 0,5% початкової ціни, гарантійний внесок – 56,1 млн грн.

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Згідно з даними Держреєстру, власником заводу Арсенал є ДКАУ. Зараз основним видом діяльності підприємства є виробництво дерев’яної тари.

Статутний капітал заводу Арсенал становить 137,7 млн гривень.

До речі, у 2018 році в Україні планують почати будівництво заводу з виробництва дефіцитних боєприпасів старого зразка для ЗСУ. На це виділено 1,4 млрд грн.