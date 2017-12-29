Чемпіон світу Олександр Хижняк отримав нову квартиру від Володимира Продивуса

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус подарував нову квартиру полтавському боксерові Олександру Хижняку.

А обласна влада вручила спортсменові сертифікат на 500 тисяч гривень для проведення ремонту у житлі.

Урочиста церемонія вручення подарунків чемпіону Європи 2017 року, чемпіону світу 2017 року, найкращому боксерові Європи Олександру Хижняку відбулась 28 грудня в Полтавській обласній державній адміністрації, повідомляє інформагентство Новини Полтавщини.

Сертифікат на нову квартиру від Федерації боксу України передав спортсмену президент Федерації Володимир Продивус. Голова Полтавської ОДА Валерій Головко й голова обласної ради Олександр Біленький вручили боксеру сертифікат для проведення ремонту.

Як зазначив Володимир Продивус, сьогодні Федерація боксу України готова допомогти у розвитку спортивної інфраструктури в Полтаві.

– Якщо проаналізувати результати змагань, то Полтава займає перше місце в Україні з боксу. Велика подяка полтавцям за такого чемпіона, за те, що виховують хорошу молодь, – сказав Володимир Продивус. – Звісно, потрібно покращувати умови, базу для тренувань, бо інфраструктура не в належному стані по всій Україні. За статистикою, нині в нас 2000 осіб на один спортзал. Працюємо над тим, щоб спортзалів було якомога більше, зокрема і в Полтаві. Сьогодні обговорювали ці питання. Як тільки мерія чи адміністрація виділить приміщення, ми готові його повністю обладнати, зробити ремонт, щоб можна було в нормальних умовах тренуватися й залучати більше дітей до занять спортом, – підкреслив президент Федерації боксу України.

Боксер Олександр Хижняк розповів про нове житло, яке вже закуплене за кошти Федерації боксу України.

– Це двокімнатна квартира у нашому місті, найбільша в новобудові. Її вартість становить приблизно 800 тисяч гривень. Виділених обласною владою 500 тисяч гривень, із впевненістю можу сказати, вистачить для того, щоб зробити гарний ремонт. Володимира Степановича Продивуса побачити в Полтаві дуже приємно. Це велика честь для мене, мого батька, Полтавщини, – сказав спортсмен. Сьогодні хвилююся, напевно, навіть більше, ніж коли виграв чемпіонат світу. Тоді було легше, тому що там я зробив свято, а сьогодні всі ці люди зробили свято для мене й мого тренера – мого батька, – додав Олександр Хижняк.

Читайте: Ломаченка назвали найкращим боксером року

За словами голови Полтавської ОДА Валерія Головка, в планах обласної влади подарувати ще 3 квартири спортсменам.

– Ми з Олександром Біленьким ініціювали виділення з обласного бюджету фінансової допомоги нашим чемпіонам на покращення їхніх побутових умов. На наступний рік обласна влада запланувала подарувати ще три квартири спортсменам, які здобули перемоги у спорті. Крім того, ми виплачували стипендії нашим дефлімпійцям, паралімпійцям за їхні досягнення. І в 2018-му не збавлятимемо фінансових обертів. Готові фінансувати досягнення наших полтавських спортсменів, щоб заохотити, мотивувати їх, аби вони прославляли наш край, – повідомив Олександр Біленький.