Голоси Саакашвілі і Курченка на аудіозаписі справжні – експертиза

Фоноскопічна експертиза підтвердила справжність голосів Міхеіла Саакашвілі і українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

– Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведена фоноскопічна експертиза, яка підтверджує справжність голосів на зафіксованих розмовах між Саакашвілі і Курченком, – написала вона на своїй сторінці Facebook.

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За інформацією Сарган, слова і фрази, які належать Саакашвілі і Курченку, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу.

Нагадаємо, на початку грудня Юрій Луценко показав схему зв’язку команди Саакашвілі з Курченком.