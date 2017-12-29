Косюк: Індекс щастя – показник більш реальний, ніж ВВП

Показник валового національного продукту не відображає успішність країни – потрібно шукати інші показники, або ж скористатися індексом щастя, як це зробили в Бутані.

Про це розповів глава агрохолдингу Миронівський хлібопродукт Юрій Косюк в своєму блозі на Новое время.

Він упевнений, головне завдання держави – зробити людину щасливою, і вже як наслідок багатою.

– В країні Бутан давно зрозуміли, що економічні показники і постійне збагачення не є головною метою. Країна обрала шлях відмови від основного економічного показника валового національного продукту і замінила його на показник валового національного щастя. І цей показник зовсім не відображає кількість посмішок або миттєвих радісних емоцій, а це повністю системний підхід, який забезпечує умови, за яких кожен житель може реалізувати себе, і, відповідно, збільшити добробут своєї країни, – вважає Юрій Косюк.

Косюк підкреслив, такий підхід не скасовує фінансове благополуччя жителів країни.

– Не потрібно відмовлятися від фінансового благополуччя – це лише засіб для втілення в життя концепції “валового національного щастя”. Всі планові показники економічного зростання, використання ресурсів країни, впровадження нових технологій повинні будуватися навколо валового національного щастя, а не валового національного продукту. На це повинні працювати і всі державні інститути, – впевнений Юрій Косюк.

Глава МХП підкреслив, сьогодні багато країн слідом за Бутаном почали сприймати концепцію валового національного щастя і застосовувати її у своєму житті.

– Сьогодні багато країн західного світу підхопили ідею валового національного щастя і намагаються впровадити її в своїх складних економічних системах. Цікаво, що західний світ обговорює валове національне щастя, як неймовірну інновацію, хоча ще Еммануїл Кант в 18 столітті дав визначення цьому явищу в своїх моральних законах, сказавши, що його цікавлять тільки дві речі: зоряне небо над головою і внутрішній моральний закон всередині нас. Ймовірно, прості бутанці Канта не вивчали, але сповідують вірну життєву філософію, – підсумував Юрій Косюк.

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Раніше Вінницький птахокомплекс компанії Миронівський хлібопродукт оголосив про плани отримати біогазовий комплекс до 2020 року. Це буде чергове виробництво в МХП з отримання біогазу на основі органічних відходів. Перший такий комплекс запрацював у 2013 році в Дніпропетровській області.