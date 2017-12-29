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Мер Бучі таки відкрив проблемний дитячий садок

Сьогодні в місті Буча відкрив двері і зустрів 120 дітей дошкільний заклад Перлинка.

Дошкільний заклад було побудовано і практично введено в експлуатацію ще в вересні, але через бюрократичні проблем, які не залежали від місцевої влади, виникли складнощі з подачею тепла, повідомляє прес-служба Бучанської міської ради.

Шляхом переговорів проблему вдалося вирішити буквально вчора, а вже сьогодні, дитячий садок готовий прийняти своїх перших вихованців, причому абсолютно безкоштовно. У приміщеннях встановлено все, аж до дитячих ліжечок та постільних речей.

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Це не перша масштабна перемога міста над проблемою нестачі місць у дошкільних установах. Шляхом реконструкції діючих дитячих садків місцева влада домоглася збільшення місць більш ніж для двох сотень малюків. А з новим дитячим садком ця цифра збільшилася до чотирьохсот.

У міськраді повідомили, що в дошкільному закладі передбачені певні квоти для малозабезпечених сімей, а також переселенців з тимчасово окупованих територій.

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