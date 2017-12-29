Обмін полоненими: 100 тис. допомоги отримають не усі

Серед 73 заручників, звільнених з окремих районів Донецької та Луганської областей, є 14 осіб, щодо яких порушено кримінальні провадження.

Про це повідомив радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

– Усі служби, відомства, групи і так далі – усі були чудово обізнані про те, що в числі 73 людей, що звільняються, не всі “героїчні герої”. Якщо конкретно, то 14 осіб: щодо них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин.

Спочатку планувалося, що на етапі перельоту з Харкова їх доставлять окремо, на аеродром Жуляни. Але втрутилася природа – Жуляни не приймали борти через погоду, – написав Бірюков на своїй сторінці у соцмережі Facebook у п’ятницю.

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Він зазначив, що на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду.

Нагадаємо, 27 грудня під час обміну між Україною та ОРДЛО звільнено 73 незаконно утримуваних українців.