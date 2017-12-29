PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 29 грудня (КАРТА)/

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 29 грудня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 29 грудня, буде хмарною. На Правобережжі та у Чернігівській області дощі, в Карпатах мокрий сніг.

На решті території – без опадів, передає Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, на сході місцями туман.

Скрізь, крім східних областей, пориви 15-20 м/с, у Карпатах – до 19-24 м/с.

Вдень 5-10° тепла, на сході та на крайньому заході країни 1-6°.

У Карпатах протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві сьогодні вітряно, вдень йтиме дощ. Температура вночі 3..5°, вдень 7..9°.

Читайте: На Мальті літак “здуло” вітром і він протаранив будівлю

До речі, погода на Новий рік 2018 в Україні буде теплою, проте на заході та півночі можливий мокрий сніг.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх