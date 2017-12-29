Погода в Україні сьогодні, 29 грудня, буде хмарною. На Правобережжі та у Чернігівській області дощі, в Карпатах мокрий сніг.

На решті території – без опадів, передає Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, на сході місцями туман.

Скрізь, крім східних областей, пориви 15-20 м/с, у Карпатах – до 19-24 м/с.

Вдень 5-10° тепла, на сході та на крайньому заході країни 1-6°.

У Карпатах протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві сьогодні вітряно, вдень йтиме дощ. Температура вночі 3..5°, вдень 7..9°.

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До речі, погода на Новий рік 2018 в Україні буде теплою, проте на заході та півночі можливий мокрий сніг.