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Спецслужби РФ використовують українських націонал-патріотів – Грицак

Для дестабілізації ситуації всередині України Росія використовує українські націонал-патріотичні сили, які найчастіше про це не здогадуються.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– Якщо російські спецслужби можуть використовувати офіцерів СБУ, високопосадовців як своїх агентів не тільки для отримання інформації, але й для впливу на процеси, які відбуваються в Україні, то вони можуть використовувати і націонал-патріотичні сили, – сказав він.

Грицак додав, що досить складно визначити, коли спецслужби РФ використовують націонал-патріотів в темну, а коли ці організації усвідомлено ведуть діяльність на шкоду Україні.

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До слова, підозрюваного у державній зраді чиновника секретаріату уряду і перекладача прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова взяли під варту до 17 лютого 2018 року.

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