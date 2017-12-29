Спецслужби РФ використовують українських націонал-патріотів – Грицак

Для дестабілізації ситуації всередині України Росія використовує українські націонал-патріотичні сили, які найчастіше про це не здогадуються.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає Інтерфакс-Україна.

– Якщо російські спецслужби можуть використовувати офіцерів СБУ, високопосадовців як своїх агентів не тільки для отримання інформації, але й для впливу на процеси, які відбуваються в Україні, то вони можуть використовувати і націонал-патріотичні сили, – сказав він.

Грицак додав, що досить складно визначити, коли спецслужби РФ використовують націонал-патріотів в темну, а коли ці організації усвідомлено ведуть діяльність на шкоду Україні.

Читайте: 60 тис. ФСБшників і $100 млн – план Путіна в Криму



До слова, підозрюваного у державній зраді чиновника секретаріату уряду і перекладача прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова взяли під варту до 17 лютого 2018 року.