Справа 2 травня: росіянина Мефьодова знову заарештовано

В Одесі сьогодні Приморський районний суд продовжив термін перебування під вартою фігуранту “справи 2 травня” росіянину Євгену Мефьодову.

Такий вердикт винесено суддею Романом Гончаровим стосовно одного з основних обвинувачених в участі у масових заворушеннях в місті 2 травня 2014 року, пише УНІАН.

Рішення винесено в ході судового засідання, що відбувалося у закритому режимі, без допуску представників ЗМІ.

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Як зазначають експерти, “таке рішення – проміжне, оскільки приурочено до дати – 18 січня – закінчення терміну досудового розслідування”.

Нагадаємо, Мефьодову обрано запобіжний захід у зв’язку з тим, що його повернули до Одеси зі Святогорська (Донецька обл.) як одного з 15 росіян, не переданих Україною до обміну. Перед цим суд скасував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2 травня 2014 року в Одесі масові заворушення завершилися загибеллю 48 осіб і пораненням понад 200. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Фото: Getty Images.