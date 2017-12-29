Травми голови і вибиті зуби: 65 звільнених заручників у лікарнях

У військовому госпіталі проходять медогляд і реабілітацію 24 звільнених заручники, ще 41 – знаходиться у лікарні ДУС.

Про це повідомила у Facebook представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

– У багатьох є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били у перші найважчі дні)…Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги. Також Мінсоцполітики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу, – наголосила вона.

Також, за її словами, команда психологів Вадима Свириденка активно працює зі звільненими та їх родинами.

– Ключове – не забуваймо у ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги.

Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення, – додала Геращенко.

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Нагадаємо, 27 грудня під час обміну між Україною та ОРДЛО звільнені 73 незаконно утримуваних українця. Іншій стороні передані 233 особи. Це найбільший обмін з 2015 року.

Фото: Iryna Gerashchenko