Травми голови і вибиті зуби: 65 звільнених заручників у лікарнях

У військовому госпіталі проходять медогляд і реабілітацію 24 звільнених заручники, ще 41 – знаходиться у лікарні ДУС.
Про це повідомила у Facebook представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
– У багатьох є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били у перші найважчі дні)…Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги. Також Мінсоцполітики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу, – наголосила вона.
Також, за її словами, команда психологів Вадима Свириденка активно працює зі звільненими та їх родинами.
– Ключове – не забуваймо у ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги.
Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення, – додала Геращенко.
Читайте: Нові переговори щодо обміну полоненими: повернуть ще 23 українця
Нагадаємо, 27 грудня під час обміну між Україною та ОРДЛО звільнені 73 незаконно утримуваних українця. Іншій стороні передані 233 особи. Це найбільший обмін з 2015 року.
Фото: Iryna Gerashchenko