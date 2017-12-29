У Києві хочуть пустити трамвай по Саксаганського і Жилянській

Київпастранс планує прокласти трамвайну лінію від вулиці Старовокзальної до станції метро Палац Спорту.

Оголошення про це було опубліковано в газеті Хрещатик від 29 грудня, передає Наш Киев.

На даний момент розглядаються три варіанти проходження нової трамвайної траси:

Варіант № 1 – від вул. Старовокзальної по вул. Жилянській, далі по вул. Шота Руставелі та у зворотному напрямку по вул. Рогнідинській, вул. Великій Васильківській, вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Варіант № 2 – від вул. Старовокзальної по вул. Жилянській, далі по вул. Шота Руставелі, вул. Рогнідинській, вул. Еспланадній, вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Варіант № 3 – від вул. Старовокзальної по вул. Саксаганського, далі по вул. Шота Руставелі та в зворотному напрямку по вул. Рогнідинській, вул. Великій Васильківській, по вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

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Із трьох варіантів проходження трамвайної лінії Київпастранс схиляється до такого маршруту: Старовокзальна – Жилянська – Рогнідинська – Еспланадна – Саксаганського – Старовокзальна.

Зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування проекту, громадське обговорення якого відбудеться 29 січня 2018 року в приміщенні Київпастрансу на Набережному шосе, 2.

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