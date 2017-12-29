PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / У Києві хочуть пустити трамвай по Саксаганського і Жилянській/

У Києві хочуть пустити трамвай по Саксаганського і Жилянській

Київпастранс планує прокласти трамвайну лінію від вулиці Старовокзальної до станції метро Палац Спорту.

Оголошення про це було опубліковано в газеті Хрещатик від 29 грудня, передає Наш Киев.

На даний момент розглядаються три варіанти проходження нової трамвайної траси:

Варіант № 1 – від вул. Старовокзальної по вул. Жилянській, далі по вул. Шота Руставелі та у зворотному напрямку по вул. Рогнідинській, вул. Великій Васильківській, вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Варіант № 2 – від вул. Старовокзальної по вул. Жилянській, далі по вул. Шота Руставелі, вул. Рогнідинській, вул. Еспланадній, вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Варіант № 3 – від вул. Старовокзальної по вул. Саксаганського, далі по вул. Шота Руставелі та в зворотному напрямку по вул. Рогнідинській, вул. Великій Васильківській, по вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.

Читайте: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 136 років

Із трьох варіантів проходження трамвайної лінії Київпастранс схиляється до такого маршруту: Старовокзальна – Жилянська – Рогнідинська – Еспланадна – Саксаганського – Старовокзальна.

Зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування проекту, громадське обговорення якого відбудеться 29 січня 2018 року в приміщенні Київпастрансу на Набережному шосе, 2.

Українська компанія Татра-Юг розробила новий низькопідлоговий 26-метровий трамвай К-1М6.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх