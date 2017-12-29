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У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 136 років

Ніч на 29 грудня стала найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опускався нижче 4,8°.

Температурний рекорд

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Показник на 2° градуси вищий від попереднього історичного значення температури для цієї дати, зареєстрованого у 1974 році.

За інформацією обсерваторії, існує велика ймовірність перевищення середньодобового найвищого значення температури для 29 грудня.

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Варто наголосити, що це вже третій температурний рекорд у грудні.

До слова, у Києві 16 грудня був встановлений температурний рекорд. Температура у цей день склала +6,1°.

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