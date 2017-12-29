У Києві затори – рух у центрі паралізований (КАРТА)

Рух автомобілів у центрі Києва практично паралізований через затори – вони досягли 9 балів.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Проблеми з рухом спостерігають на бульв. Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулицях Басейній, Хрещатику, Богдана Хмельницького.

Крім того, ускладнений рух на Подолі та під’їздах до мосту Патона. На мостах “тягучок” поки немає.

Очікується, що пік заторів спаде після 17.00.

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Раніше ми писали про те, як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік.