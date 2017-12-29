У зоні АТО затримали інформатора бойовиків

Співробітники СБУ викрили та затримали у районі проведення АТО інформатора бойовиків, який передавав дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

Уродженця Донецька завербували представники так званої “МДБ ДНР” через соціальну мережу ВКонтакті.

– За грошову винагороду зловмисник збирав та особисто передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Донецької області, – йдеться у повідомленні.

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Оперативники вилучили у чоловіка засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати своїм кураторам, а також банківські платіжні картки, куди терористи перераховували гроші.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, українські прикордонники затримали 36-річного чоловіка, який служив у так званій “поліції ДНР” на посаді оперуповноваженого.