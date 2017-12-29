В Україні у 2018 році розширять список заборонених сайтів

Міністерство інформаційної політики на початку 2018 року опублікує доповнення до списку сайтів, які необхідно закрити через загрозу інформаційній безпеці України.

Про це повідомляють Українські новини.

Зараз доповненню до переліку раніше заборонених сайтів присвоєно гриф для службового користування.

– На початку наступного року для розгляду та обговорення експертною радою при міністерстві гриф обмеження доступу буде знято, – йдеться у повідомленні міністерства.

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З оновленим переліком сайтів можна буде ознайомитися на сайті Міністерства інформаційної політики.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що заборона на російські сайти, зокрема ВКонтакті, Яндекс та Mail.ru, буде переглянута після того, як останній російський солдат залишить територію України.