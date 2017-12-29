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Волкер: Путін на Донбасі отримав зворотній результат

Росія сподівалася, що військовою ескалацією на Донбасі зможе чинити тиск на Київ, або змінити уряд в Україні.

– Реальність полягає в тому, що в останні кілька тижнів на Донбасі йшли найзапекліші бої з часів боїв в Авдіївці в лютому. На початку конфлікту в 2014 році зіткнення були найжорстокішими, але відтоді 2017 рік став найзапеклішим за три роки – з артилерією, снайперами тощо, – сказав Волкер в інтерв’ю радіостанції Эхо Москвы.

Але в реальності, на думку Волкера, російська інтервенція мала прямо протилежний результат: українське керівництво тепер “більш скептичне відносно Росії і більш орієнтовано на Захід, ніж воно було будь-коли раніше”.

Читайте: Спочатку Україна: США висувають Росії умови “дружби”

Як повідомлялося, США знімуть лише частину санкцій із Росії після виконання Мінських угод щодо Донбасу.

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