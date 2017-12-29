Комунальні тарифи в Україні змінюються майже щороку. Факти ICTV зібрали актуальні тарифи на опалення, газ, воду і світло.

Електроенергія

Останнє підвищення тарифів на електроенергію відбулося 1 березня 2017 року.

Тим, хто проживає у приватних житлових будинках, доведеться заплатити 90 коп. за 1 кВт/год, якщо спожито не більше 100 кВт/год., і 1,68 грн, за більше споживання.

Люди, які проживають в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками (конвектор, обігрівач, тощо), платитимуть таку ж суму, яка вказана вище. Тільки в опалювальний період споживання електроенергії піднімається до 3 тис. кВт/год для оплати за тарифом у 90 коп. і 1,68 грн, якщо спожито більше.



Таким же чином тариф розраховуватиметься для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, негазифікованих і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Читайте: Як платити податок на нерухомість

Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу платитимуть по 90 коп. за кВт/год без обмежень спожитої електроенергії. Такий же тариф встановлений і для гуртожитків.



Водопостачання

У кожного з водопостачальників в Україні свої тарифи на послугу.

Наприклад, у Києві постачальником води є Київводоканал, який встановив наступні тарифи:

5,14 грн за кубометр для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

14,2 грн за кубометр для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

15,79 грн за кубометр для власників квартир, орендарів або квартиронаймачів в багатоквартирному будинку.

Перевірити тариф вашого постачальника можна на сайті або по телефону, який повинен бути вказаний на платіжці.

За гарячу воду потрібно платити окремо, як правило, іншому постачальнику. У столиці це Київенерго.

Його тарифи на постачання гарячої води наступні:

84,45 грн за кубометр за умови підключення рушникосушарки до систем гарячого водопостачання;

78,08 грн за кубометр при відсутності рушникосушарки.

Газ

Роздрібні ціни на природний газ в Україні для населення встановлені на рівні 6,95 грн за кубічний метр.

Проте ця ціна буде дійсною тільки до 31 березня 2018 року. З 1 квітня того ж року у цінах на газ мають відбутися зміни, тому потрібно слідкувати за тарифом.

Опалення

Тарифи на опалення в Україні також різняться в залежності від області країни та постачальника послуги.

В середньому за одну Гкал доведеться заплатити близько тисячі гривень.

З повним переліком тарифів на опалення можна ознайомитися нижче.

До слова, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про те, як формується тариф на опалення і як розрахувати його вартість.