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Затримано “ката ЛНР”, який знущався над українськими заручниками

У Міловому у Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали бойовика “ЛНР”, який катував українських заручників.

Бойовик ЛНР

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

– Під час досудового слідства співробітники СБ України задокументували, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Він також за вказівкою російських кураторів конвоював бранців на територію РФ, – йдеться у повідомленні.

Бойовик вирішив залишити незаконне угрупування та виїхати на підконтрольну Україні територію, зареєструвавшись як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат.

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Встановлено, що чоловік тривалий час входив до незаконних збройних формувань терористів “Рим” та “1-а козача сотня ім. С. Синельникова”.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

До слова, співробітники СБУ викрили та затримали у районі проведення АТО інформатора бойовиків, який передавав дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів ЗСУ.

Фото: прес-служба СБУ

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