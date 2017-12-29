PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Знімок воїна АТО визнали одним з найкращих у 2017 році/

Знімок воїна АТО визнали одним з найкращих у 2017 році

Список найкращих знімків 2017 року. У рейтинг потрапило і фото українського фотографа Сергія Ваганова, зроблене на Донбасі.

Список опублікувала британська газета The Guardian.

За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.

До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.

Читайте: Найкращі космічні фото 2017

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image
Знімок воїна АТО визнали одним з найкращих у 2017 році / 25 фотографий

Нагадаємо, як виглядає 2017 рік у фотографіях.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх