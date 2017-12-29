Список найкращих знімків 2017 року. У рейтинг потрапило і фото українського фотографа Сергія Ваганова, зроблене на Донбасі.
Список опублікувала британська газета The Guardian.
За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.
До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.
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Знімок воїна АТО визнали одним з найкращих у 2017 році / 25 фотографий
Нагадаємо, як виглядає 2017 рік у фотографіях.
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