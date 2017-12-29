ЗСУ збили російський безпілотник у зоні АТО

За добу окупанти 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донецькому напрямку, один військовий отримав поранення. Також ворог активізував повітряну розвідку. Ввечері біля Курдюмівки збили російський безпілотник типу Орлан-10.

Наразі тривають пошуки його уламків, повідомляє прес-центр штабу АТО.



Ще один безпілотник зафіксовано у районі Світлодарської дуги.

На Приазовському напрямку бойовики стріляли з 82-міліметрових мінометів та піхотного озброєння по Павлополю і Талаківці.

У передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї. Тут також активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії.

З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по Верхньоторецькому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу шахти Бутівка.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, що чекає на Україну в економічному і політичному плані, а також чи припиниться війна у 2018 році.

Фото: rbc.ua