Кличко показав, яким для нього був 2017 рік

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає.
– Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото, – написав Віталій Кличко.
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До слова, раніше столична адміністрація показала, як змінився Київ протягом 2017 року.
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