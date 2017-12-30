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Кличко показав, яким для нього був 2017 рік

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook фотопідбірку з яскравими моментами року, що минає.

– Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й у фото, – написав Віталій Кличко.

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До слова, раніше столична адміністрація показала, як змінився Київ протягом 2017 року.

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