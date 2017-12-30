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На Донбасі загинув український військовий, ще двоє – поранені

Минулої доби бойовики порушили “новорічне перемир’я” на Донбасі 6 разів. В одному випадку сили АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів і кулеметів. В результаті ворожих обстрілів поранено двох бійців ЗСУ, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Луганський напрямок

Із 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по наших опорних пунктах довкола Луганського.

Донецький напрямок

Із 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети та легке піхотне озброєння противник застосував по захисниках Кам’янки та Верхньоторецького.

Читайте: Можливі поступки – прогноз по Донбасу на 2018 рік

Раніше в районі проведення АТО затримали інформатора бойовиків, який передавав дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів ЗСУ.

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