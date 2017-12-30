Президент підписав держбюджет-2018

Президент України Петро Порошенко підписав закон Про державний бюджет на 2018 рік. Документ вступає в силу з 1 січня 2018 року.

За інформацією прес-служби президента України, доходи державного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 917,9 млрд грн, а витрати – на рівні 991,7 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету в 2018 році пропонується передбачити в розмірі 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП, що відповідає програмі співпраці з МВФ.

Граничний обсяг державного боргу встановлений в розмірі 1 трлн 999,3 млрд грн, що становитиме 60% ВВП.

Планові обсяги державних гарантій визначені на рівні 24 млрд грн. Надходження від приватизації прогнозується в обсязі 21,3 млрд грн.

Розмір прожиткового мінімуму зросте на 9% і мінімальної заробітної плати – на 16,3%. Витрати на допомогу сім’ям Із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам Із дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям і допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи передбачені в сумі 59,9 млрд грн.

На надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг передбачено 71 млрд грн.

Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 61,7 млрд грн, медичної субвенції – 57,4 млрд грн.

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У 2018 році створено державний дорожній фонд з обсягом витрат в 32,9 млрд грн. Всього на розвиток доріг передбачено спрямувати 47,7 млрд грн.

На функціонування Фонду енергоефективності передбачено кошти в сумі 1,6 млрд грн, ще 0,4 млрд грн – на реалізацію Державної цільової економічної програми з енергозбереження.

У 2018 році продовжується надання підтримки місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку: 6 млрд грн – за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; 5 млрд грн – субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 1,9 млрд грн – субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла державний бюджет України на 2018 рік.

Фото: АП