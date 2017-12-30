Військова роль США в Україні не зміниться – Пентагон

Військова роль Сполучених Штатів Америки в Україні не буде змінюватися, переконаний міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Голос Америки.

– Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що Збройні сили України служать інтересам народу України, – сказав Джеймс Меттіс.

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Глава Пентагону також додав, що вплив летальної зброї, яку Вашингтон офіційно погодився продати Києву, не буде значним, “доки ніхто не захоче вдертися в Україну”.