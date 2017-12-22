Коли стабілізується курс гривні – дата

Стабілізація курсу гривні відбудеться в січні 2018 року на тлі вичерпання впливаючих на вартість нацвалюти сезонних факторів.
Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
– Коливання курсу – абсолютно сезонний характер…, в грудні завжди так відбувається. У січні відбувається стабілізація і це абсолютно очевидно, – сказав він.
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Раніше експерти дали свої оцінки обмінного курсу та інфляції на 2018 рік. Відповіді аналітиків виявилися більш оптимістичними, ніж прогнози уряду.
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