Коли стабілізується курс гривні – дата

Стабілізація курсу гривні відбудеться в січні 2018 року на тлі вичерпання впливаючих на вартість нацвалюти сезонних факторів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Коливання курсу – абсолютно сезонний характер…, в грудні завжди так відбувається. У січні відбувається стабілізація і це абсолютно очевидно, – сказав він.

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Раніше експерти дали свої оцінки обмінного курсу та інфляції на 2018 рік. Відповіді аналітиків виявилися більш оптимістичними, ніж прогнози уряду.