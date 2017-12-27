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Факти / Україна / Економіка / Нафтогаз: Передоплата за газ у платіжках - не обов'язкова/

Нафтогаз: Передоплата за газ у платіжках – не обов’язкова

Споживачі газу не зобов’язані вносити передоплату за наступний місяць – цей рекомендований платіж включають у квитанції постачальники газу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Нафтогаз.

– Ще раз щодо “рекомендованого платежа” за газ за наступний місяць: включати його у платіжки – власна ініціатива приватних посередників – “збутів”, яким ми зобов’язані продавати газ. Споживачі не зобов’язані робити цю передоплату, – відзначили у компанії.

При цьому його несплата не може розглядатися як заборгованість.

Читайте: Як оплачувати рахунки за газ

Раніше в МВФ заявили про необхідність підняти ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.

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