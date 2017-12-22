Економічне зростання України – 3 пріоритети на 2018

Аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс та модернізація інфраструктури є ключовими позиціями розвитку економіки України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Аграрний сектор, який формує п’яту частину ВВП країни є драйвером. Я глибоко переконаний, що гірничо-металургійний комплекс є драйвером і потрібно посилювати можливості цього комплексу. Модернізація інфраструктури є тим, що буде створювати додаткові робочі місця і впливати на розвиток національної економіки, – сказав він.

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Він зазначив, що українська продукція є конкурентною, щоб завойовувати нові ринки.

– Україні потрібно переходити від сировинного типу до створення конкретних продуктів, – додав він.

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію прес-конференції уряду за підсумками 2017 року.